Roma, la metro chiude prima nel weekend: corse tagliate il venerdì e il sabato anche senza coprifuoco

17 luglio 2021 a

Il weekend senza metro fino all'1.30. Chi credeva che, finito il lockdown, a Roma tornasse tutto come prima si sbagliava di grosso: l'Atac lascia a piedi anche quei pochi turisti e i pendolari notturni del weekend con le corse che restano tagliate come ai tempi del coprifuoco e delle chiusure. Il venerdì e il sabato sera non c'è speranza: i treni che, da tabella di marcia riportata sul sito dell'azienda dei trasporti avrebbero dovuto passare fino all’1.30, ripartono fino al capolinea prima di mezzanotte.

“In programma c'è una riunione per ripristinare l’orario del fine settimane per la metropolitane. Faremo anche altre valutazioni sui mezzi di superficie” annunciava lo scorso 25 giugno il dg dell’Atac, Franco Giampaoletti, nel corso dei lavori della commissione Mobilità del Comune di Roma che si era appunto riunita per analizzare la situazione degli orari e degli accessi al tpl romano alla luce del ritorno in fascia bianca della Regione avvenuto il 14 luglio scorso, ovvero un mese fa. “C’è stato un picco di richiesta di trasporto in coincidenza con l’abolizione del coprifuoco" spiegava il dg dell'Atac.

E poi? Il piano sul ripristino della metro fino all'1.30 non è mai partito. Dal lunedì alla domenica si viaggia fino alle 23.30 poi i cancelli delle stazioni chiudono. E' la beffa del weekend, senza coprifuoco né mezzi pubblici. Tempo di risparmi in Atac con il taglio delle corse notturne? Sarà pure che l'alibi della pandemia è perfetto con la Capitale praticamente deserta senza turisti e con la maggior parte dei lavoratori ancora in smartworking.

