Raffaella Carrà, il giorno del corteo: da casa alla Rai le tappe dell'addio

07 luglio 2021

È partito il corteo funebre con il feretro di Raffaella Carrà, dalla sua casa di Roma, tra una folla di fan e giornalisti per l'ultimo saluto a tappe nei luoghi simbolo della sua carriera. Dall'Auditorium del Foro Italico, alla sede Rai di via Teulada, al teatro delle Vittorie, alla sede Rai di Viale Mazzini per poi giungere alla camera ardente in Campidoglio. Sotto la storica sede Rai è partito l'applauso di tutti i dipendenti usciti dal centro di produzione battendo le mani commossi. All'esterno una grande folla di fan.

In Campidoglio, nella Sala Promoteca, è stata allestita la camera ardente nella quale si potrà dare l'ultimo saluto a partire dalle 18 fino a mezzanotte e poi dalle 8 alle 12 e dalle 18 a mezzanotte di giovedì. I funerali si terranno venerdì, alle 12, presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, in Piazza del Campidoglio a Roma.

