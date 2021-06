Uccide madre e vicina con una lancia di legno. Duplice omicidio a Trevignano

06 giugno 2021 a

Era da sola in casa con il figlio la donna di 65 anni uccisa intorno all’una in via di Vigna Rosa 11, in un complesso residenziale di Trevignano Romano. Ignoti i motivi che avrebbero scatenato la furia del 35enne, con problemi di tossicodipendenza.

Sarebbero state le urla della donna, riferiscono alcuni testimoni, ad attirare in casa l’altra vittima del duplice omicidio, una vicina di casa 76enne, aggredita e uccisa anche lei con un’arma impropria, forse a bastonate.

Il 35enne, sceso da casa disarmato, a quanto raccontano alcuni vicini, avrebbe poi bloccato una giovane donna che si trovava nel comprensorio, facendosi dare la sua auto e partendo di corsa in direzione Bracciano. Una corsa concitata durante la quale - sempre a quanto riferito da testimoni - avrebbe travolto auto e ciclisti per poi essere bloccato dai Carabinieri della Compagnia di Bracciano. L’uomo, sottoposto a tso, è stato portato in ospedale, dove ora si trova piantonato dai militari.

