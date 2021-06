Roma, ancora una fumata nera sul candidato sindaco di centrodestra

Pietro De Leo 01 giugno 2021 a

Fumata nera, su Roma decidono di non decidere. Ancora una volta al vertice del centrodestra, non escono fuori i nomi dei candidati sindaci, a partire da quello della Capitale. Giorgia Meloni era assolutamente intenzionata ad imporre agli alleati il nome di Enrico Michetti, ma si è registrato un muro su quello di Simonetta Matone, magistrato, perché nessun leader politico pare scendere in campo per la Capitale d’Italia. Si rivedranno la prossima settimana, come fanno da diverse settimane a questa parte. Con il risultato di non riuscire a decidere. Ancora non c’è un nome neanche su Milano.

A spiegare nel dettaglio come stanno le cose è Vittorio Sgarbi, leader di “Rinascimento”, formazione che partecipa al tavolo. “Enrico Michetti lo guardiamo tutti noi come un Ufo”, aggiungendo poi la preferenza di Matteo Salvini per Simonetta Matone. “Martedì si dovrebbe chiudere”. Tuttavia, per la Capitale, non sarebbe esluso neanche il nominativo dell’ex commissario prefettizio Tronca. E poi rivela di aver, lui stesso, proposto il generale Francesco Paolo Figliuolo come figura ideale di candidato sindaco. Secondo Sgarbi, l’attuale responsabile della campagna di vaccinazione è “buono per ogni città”. Per quanto riguarda Milano, invece, potrebbe essere ancora in ballo il “nome coperto” più volte fatto intendere da Salvini negli scorsi giorni e che il leader della Lega dovrebbe incontrare durante il fine settimana. Ottimisti sul prossimo scioglimento dei nodi gli esponenti dell’area centrista della coalizione. “Direi che è andata bene –dice Giovanni Toti, presente in rappresentanza del nuovo contenitore Coraggio Italia- Abbiamo analizzato e ristretto molto i candidati sul tavolo. Per quanto ci riguarda abbiamo detto che preferiamo dei candidati civici e mi pare che questa ipotesi sia condivisa in larga misura”. Maurizio Lupi, di Noi con l’Italia, rivela: “Stiamo arrivando al dunque e nei prossimi giorni ci sarà una proposta complessiva”. Anche il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani dice: "Siamo in dirittura di arrivo. Ci sono ancora delle verifiche da fare perche' vogliamo vincere in tutte le citta’". Tuttavia, un’altra settimana trascorrerà senza i nomi in corsa.

