Allo skatepark The Spot di Ostia arrivano i grandi skaters

Dopo l'apertura dello scorso 12 Maggio, lo skatepark The Spot di Ostia ospita il suo primo evento di grande caratura. L’impianto, che offre oltre 1600mq di strutture professionali da skateboard in cemento industriale è il più grande d'Italia ed uno dei maggiori d’Europa. I circa 800mq di bowl e gli altrettanti di area street, sono pronti ad accogliere domani una vera festa dello sport.

L'evento The Spot Tribute varrà da teaser per il campionato mondiale di Skateboard che si svolgerà allo Stadio Pietrangeli del Foro Italico dal 30 maggio al 6 giugno. Grazie alla collaborazione con RedBull saranno presenti alcuni dei migliori skater al mondo, capitanati dalla star brasiliana Leticia Bufoni, già presenza costante al The Spot nel periodo del precedente skatepark. Il programma prevede una jam di Skateboard a partire dalle ore 15, col clou che si terrà alle 18 con l'esibizione del team Skateboard di RedBull, mentre alle 18.30 ci sarà un meet & greet con la sindaca di Roma Virginia Raggi, da subito promotrice e sostenitrice del progetto. “Intendiamo sfruttare questo evento – dice William Zanchelli, presidente dell’Asd Oasi Verde, che gestisce lo skatepark - per consolidare la nostra collaborazione con il Municipio X e il Comune di Roma, oltre che con la Federazione Italiana Sport Rotellistici e con World Skate. Speriamo di avere un pubblico folto ed entusiasta di fronte alla rinascita di un progetto che per oltre un decennio è stato un fiore all'occhiello della città di Roma e che ha portato il nostro territorio alla ribalta mondiale con cinque edizioni di World Cup Skateboarding e il Tony Hawk & Friends Show oltre ad altri eventi grandi e piccoli che hanno contribuito alla diffusione dello skateboarding a livello nazionale”.

Nato in un'area in disuso, The Spot Roma è un esempio di riqualificazione urbana attraverso lo sport. Lo skatepark rappresenta quindi un’operazione sia di carattere sportivo che sociale, offrendo ad un quartiere non facile come quello dove sorge ad Ostia, e i suoi giovani, uno spazio libero, sicuro ed adatto alla pratica ad ogni livello. Oltre allo skatepark, The Spot Roma offre ampi spazi per il relax ed un playground per il basket, la breakdance ed altri urban sport.

