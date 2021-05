Roma, rubano l'auto e provocano un grave incidente a Tor Pignattara: due feriti, tra cui un bambino

27 maggio 2021 a

Incidente all'incrocio tra via Galeazzo Alessi e via Serbelloni a Tor Pignattara. Un uomo alla guida di un'automobile rubata ha speronato a grande velocità una Peugeot, facendola schiantare sul dehor di un ristorante che ospitava alcuni tavolini. Due i feriti trasportati in ospedale tra cui un bambino. Sul posto presenti tre ambulanze e la Polizia di Roma Capitale, che ha accertato anche i danni ai muri degli edifici colpiti dal veicolo.

