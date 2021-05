La iena Filippo Roma: "Io sindaco? Semmai ci vorrebbe un Mourinho"

21 maggio 2021 a

Filippo Roma, conduttore de Le Iene, è intervenuto nel programma Gli Inascoltabili in onda su Nsl radio e ha scherzato sulla candidatura al Campidoglio. “Io Sindaco? Tutto farei nella vita, ma proprio tutto, tranne che il Sindaco di Roma. È la carica più insidiosa che esiste dopo quella di allenatore della Roma, anche se da questo punto di vista (quello calcistico ndr) pare che abbiamo risolto. Ci vorrebbe un Mourinho della politica come Sindaco di Roma e una squadra adeguata perché senza i giocatori e gli assessori non si vincono le partite”.

“Secondo me questa di Villa Gordiani - ha aggiunto Filippo Roma - è una storia emblematica del segno della decadenza dei nostri tempi e della nostra città in particolare. È inconcepibile e inaccettabile che ci sia una scuola calcio fiorente con ottimi insegnanti allenatori con bambini che stanno bene insieme che giocano a pallone e non posso farlo perché dal campo rom confinante partono tutti i giorni roghi tossici che intossicano i bambini e che ha portato alla chiusura della scuola calcio che è anche un’attività economica. Mi sembra inaccettabile che nel 2021 la sciatteria prevalga sulla legalità”.

“I responsabili del campo sportivo puntano molto su di noi, a loro preme che il comune prenda in mano la situazione e la risolva. Abbiamo avuto notizia da parte dello staff della Sindaca di un intervento abbastanza rapido, ci dicono da due giorni c’è un presidio h24 dei vigli urbani. Speriamo che sia l’inizio di una soluzione definitiva di questo problema. Loro si sono rivolti alle iene perché si sono sentiti abbandonati dalle istituzioni ed è incredibile che in Italia per risolvere i problemi laddove c’è la latitanza delle istituzioni debba intervenire un programma televisivo”.

“Devo dire che c’è un’attenzione da parte della Sindaca su queste tematiche una volta che vengono dal nostro programma come è accaduto in occasione dell’insediamento all’interno della riserva naturale dell’Aniene prontamente smantellato, però è un’attenzione un po’ troppo recente”

