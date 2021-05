Addio Enza, è morta la mamma dei laziali: era la titolare del negozio di via Farini

Per anni punto di riferimento dello storico Lazio Point di via Farini vicino alla stazione Termini

Un punto di riferimento per tutti i laziali. Lo storico negozio di via Farini ha sempre fatto rima con un solo nome. Enza. La notizia della sua morte ha rattristato tutto il mondo biancoceleste: migliaia le testimonianze di affetto e cordoglio girando sui social. Il suo Lazio Point è stato il centro di gravità per tanti tifosi. Per chi voleva comprare una maglia ufficiale, chi il biglietto per lo stadio, o semplicemente per curiosare in quello che a tutti gli effetti per anni è stato una sorta di museo. Era riuscita a superare anche la crisi: da via Farini a via Veturia, dalla Stazione Termini all’Appio Latino. Ha sempre portato in giro per la città i colori della Lazio. Anche in trasferta, quelle che organizzava proprio lei per non far sentire sola la squadra del suo cuore. Ciao Enza, mamma di tutti i laziali.

