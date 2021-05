Matteo Salvini, "senza se e senza ma". Minacce e insulti, la condanna di Virginia Raggi

13 maggio 2021 a

"Queste minacce sono di una violenza che non può e non deve essere tollerata. Esprimo la mia solidarietà. Atti del genere devono essere condannati senza se e senza ma". Anche la sindaca di Roma Virginia Raggi esprime la sua solidarietà a Matteo Salvini. Il leader della Lega da ieri sta ricevendo centinaia di minacce e insulti sui social per aver espresso solidarietà a Israele.

"Più di 1.000 missili contro Israele, silenzio assordante da parte delle istituzioni europee, dell'Onu e di troppi governi sulla violenza islamista. A proposito, aspetto una ferma condanna di questa aggressione anche da parte del governo italiano. Lunga vita a Israele che difende il proprio diritto di esistere, viva la pace e la convivenza fra i popoli" aveva scritto il segretario del Carroccio prima di essere travolto da insulti e minacce sui social. L'ultima in ordine di tempo, la peggiore, è apparsa oggi e la reazione dello stesso leader leghista è stata durissima.

"Gli devono piazzare una bomba..." Salvini, l'insulto choc e lo sfogo durissimo

Verso il leader della Lega minacciato e insultato è arrivata subito la solidarietà dei ministri della Lega: "Piena e totale solidarietà al nostro segretario Matteo Salvini per gli attacchi violenti e le minacce di morte che subisce da giorni. A lui la nostra vicinanza e affetto con l’auspicio che i responsabili siano individuati e fermati al più presto” hanno scritto Massimo Garavaglia, Giancarlo Giorgetti ed Erika Stefani.

