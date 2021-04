Roma, "Raccordo anulare bloccato". La protesta degli ambulanti paralizza la Capitale

28 aprile 2021 a

Grande Raccordo anulare bloccato e traffico in tilt per la protesta degli ambulanti di Roma contro la sindaca Virginia Raggi. I proprietari delle bancarelle manifestano contro i bandi che la sindaca ha in mente di pubblicare per Roma Capitale: il progetto della prima cittadina grillina mette a rischio 18mila concessioni così 12mila ambulanti oggi sono scesi in strada, parcheggiando i furgoni sul Gra, protestando animatamente e poi scatenandosi anche nel centro della Capitale in piazza della Repubblica. Questo è l'inizio. Roma è bloccata", urla un manifestante nel corso di un video girato durante la protesta, che è scattata alle uscite 22 e 23 del Grande Raccordo Anulare di Roma. Quella di oggi si preannuncia una giornata di fuoco per la mobilità della Capitale.

