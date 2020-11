Roma, la Raggi ha deciso: le Ztl aperte fino al 3 dicembre

Damiana Verucci 14 novembre 2020 a

Ci ha messo settimane, si è fatta quasi odiare dai commercianti e titolari delle varie attività del centro della Capitale, alla fine la sindaca Raggi ha ceduto. Riapre i varchi e, spiega in una nota il Campidoglio nella tarda serata di ieri, “da questa mattina fino al 3 dicembre h24, ztl aperte per agevolare gli spostamenti in città durante questa fase dell'emergenza sanitaria”.

Proprio quello che sottolineavano i commercianti, che chiedevano da settimane a gran voce di riaprire i varchi per consentire un po' di respiro alle attività commerciali. Anche perché da giorni, con la fine del servizio al tavolo per bar e ristoranti dalle 18, appariva alquanto surreale che proprio a quell'ora si dicesse stop alle auto in ingresso in centro, già deserto dal dopo pranzo in avanti. Da quando è stata adottata questa nuova restrizione, infatti, il passaggio di macchine e pedoni per le strade del cuore della città si è praticamente dimezzato. Soddisfatte le associazioni di categoria sebbene David Sermoneta, presidente del centro per Confcommercio Roma, faccia notare che “il provvedimento è tardivo e anzi è la dimostrazione che si poteva fare molte settimane fa”.

