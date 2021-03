30 marzo 2021 a

a

a

Fiamme e paura nella notte a San Felice Circeo dove è esplosa in via Manzoni un'abitazione. A far saltare in aria la casa - secondo le prime ipotesi - sarebbe stata una fuga di gas. Una persona sarebbe rimasta intrappolata sotto le macerie. Sul posto insieme con i soccorsi l'assessore alla Polizia locale Marco Di Prospero.

