La Regione Lazio assume dirigenti, perché la Lega vuole vederci chiaro

La Regione Lazio assume dirigenti, la Lega chiede chiarezza. Il senatore della Lega William De Vecchis chiede ai vertici della Pisana di fare chiarezza su tutta la vicenda che ha portato alla assunzione di 16 funzionari.

"Ho presentato un'interrogazione al ministro della Pubblica Amministrazione perché chiarisca i contorni del concorso che ha portato all'assunzione di sedici funzionari - spiega De Vecchis - alcuni componenti degli staff di consiglieri regionali del Lazio. Al tempo stesso, pretendiamo la stessa chiarezza da Zingaretti e dalla sua maggioranza sulla collocazione dei medesimi sedici funzionari all'ufficio di presidenza del Consiglio Regionale. Lo facciano alla svelta, perché siamo di fronte ad una nuova valanga di dirigenti esterni da lui voluta e dai suoi collaboratori, procedura già vista in passato che fu dichiarata illegittima dal Consiglio di Stato nel luglio di un anno fa. Basta muoversi nelle pieghe di leggi e regolamenti, basta porsi sempre al limite del concesso: spieghino l'insolita procedura di selezione scelta in questo caso, con l'indizione del concorso da parte del Comune di Allumiere, il cui sindaco risulta distaccato da tre anni presso il medesimo ufficio. Non credono che ciò meriti quantomeno di essere approfondito per poter avere la piena certezza che nessuno abbia esercitato privilegi non dovuti? In un momento come quello che attraversano il Paese e i suoi cittadini, risulterebbe difatti indifendibile e insopportabile anche il più piccolo segnale di favoritismo e di opacità. Attendiamo dunque dagli interessati un inequivocabile cenno di trasparenza, non tanto per la Lega, ma per la collettività intera alla quale la politica deve sempre saper parlare un linguaggio onesto ed intransigente".

