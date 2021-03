Roma, Gemma Guerrini lascia il Movimento Cinque Stelle. E la maggioranza traballa

Fernando Magliaro 23 marzo 2021 a

Si sbriciola sempre più velocemente la maggioranza che sostiene Virginia Raggi: Gemma Guerrini ha annunciato, in apertura di seduta del Consiglio comunale, l’addio al Gruppo del Movimento 5Stelle e l’ingresso nel Gruppo Misto.

La Guerrini è il quinto addio in cinque anni: prima di lei, Cristina Grancio (cacciata per la posizione anti Stadio della Roma), poi Monica Montella, Maria Agnese Catini e Simona Ficcardi.

Con l’addio della Guerrini la maggioranza e l’opposizione hanno lo stesso numero di Consiglieri: 24. Diventa indispensabile, quindi, per i 5Stelle la presenza in Aula del sindaco, Virginia Raggi, per far passare qualunque atto. Sperando, per inciso, che i grillini dissidenti - Enrico Stefàno, Marco Terranova, Angelo Sturni, Donatella Iorio, Alessandra Agnello - non facciano fronda e votino insieme al resto del Gruppo.

“Ho sempre onorato il mandato che gli elettori mi hanno affidato, nel rispetto del programma che nel 2016. Non supporterò nessuna forza politica che sosterrà la candidatura della attuale sindaca alle prossime elezioni comunali”, ha spiegato la Guerrini in Aula Giulio Cesare, aggiungendo: “Oggi che il M5s ha ufficialmente cambiato veste e natura quelli che consideravo errori del Movimento romano si sono rivelati funzionali ad un progetto inesistente nel 2016 quando siamo stati eletti. Continuo a sentire preminenti i valori originari dei 5 stelle. Aveva ragione Flaiano, le persone che scendono nel mare di certa politica non risalgono più sull’astronave”.

