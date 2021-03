Tangenti all'aeroporto di Fiumicino, sette indagati per corruzione

17 marzo 2021 a

La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, a conclusione del secondo filone dell’inchiesta avviata dal 2019 e che aveva visto coinvolte 10 persone, tra cui il vice direttore dello scalo romano, ha denunciato altre 7 persone per gravi episodi di corruzione e uso di atti falsi.

L’indagine ha riguardato alcuni imprenditori che, a fronte di regali e denaro elargito all’alto funzionario dell’Enac, ottenevano certificazioni, autorizzazioni o vantaggi per la propria attività imprenditoriale. La polizia ha usato anche riprese video e intercettazioni ambientali per acquisire prove.

Nel medesimo contesto sono state denunciate 4 persone per falso, ritenute responsabili della produzione di documenti non veritieri, destinati ad agevolare la richiesta dei permessi necessari a operare in ambito aeroportuale.

