Roma, incendiato il portone dell'Istituto Superiore Sanità: cosparso di liquido infiammabile

Atto incendiario davanti alla sede dell'Istituto Superiore di Sanità a Roma. E' successo attorno alle 20 quando ignoti hanno sparso liquido infiammabile davanti al portone d'ingresso in viale Regina Elena e gli hanno dato fuoco, dandosi alla fuga. L'immediato intervento di una pattuglia dei carabinieri, che con l'estintore in dotazione all'auto di servizio hanno spento le fiamme, ha fatto sì che i danni fossero limitati.

Le indagini sono in corso così come i rilievi tecnico scientifici a cura dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma. Al momento non c'è nessuna ipotesi specifica. Al vaglio dei militari le immagini delle telecamere della strade attorno all'Iss che potrebbero avere ripreso chi ha dato fuoco al portone. In corso i rilievi del Nucleo Investigativo che faranno un`informativa per la Procura ma i danni non sarebbero ingenti. (foto Nicola Dalla Mura)

