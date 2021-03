Morte assurda sulla Roma-Fiumicino: falciato da un'auto mentre raccoglie i soldi volati via dal finestrino

14 marzo 2021 a

Falciato mentre raccoglieva un'ingente quantità di banconote che gli erano volate via dal finestrino. Tragedia sull'autostrada Roma-Fiumicino A-91 per Marco Querini, 56 anni, travolto e ucciso da un' auto. È accaduto ieri sabato 13 marzo poco dopo le 13 L'uomo stava viaggiando in auto quando per motivi da accertare alcune banconote gli sono volate via dal finestrino. Si parla di circa mille euro in contanti, ma forse di più. Così ha fermato il veicolo ed è sceso per recuperare il denaro, racconta il Messaggero. L'uomo si sarebbe spinto anche nella carreggiata in direzione opposta dove è stato travolto dall'auto guidata da un'anziana signora. Ferito gravemente nell'impatto, l'uomo è stato elitrasportato in ospedale ma non ce l'ha fatta.

"Abbiamo visto quest' uomo sbucare all' improvviso dal nulla sia io che mia moglie accanto a me, non c' eravamo accorti di nulla. Ma sono riuscito a frenare in tempo. L' auto che era davanti a noi invece lo ha centrato in pieno, purtroppo", spiega un testimone al quotidiano. "Molti automobilisti si sono fermati subito dopo l' impatto e hanno raccolto i soldi, intascandoseli", ha detto un altro automobilista. A conti fatti, sembrerebbe che l'uomo viaggiava con più di mille euro in contanti, forse appoggiati sopra il cruscotto. Le indagini verteranno anche a scoprire l'origine del denaro.

