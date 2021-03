Roma, la manifestazione dei venditori ambulanti: in Ministero esplode la rabbia contro la Raggi

Giorgia Peretti 03 marzo 2021 a

a

a

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha deciso negli ultimi mesi di mettere a bando i posteggi per le bancarelle. Gli ambulanti non ci stanno e le proteste arrivano fin sotto il Mise, il Ministero dello Sviluppo economico. Chiedono aiuto al nuovo governo Draghi e si battono “contro un sindaco che sta violando due leggi nazionali ed una regionale”, così annunciano i rappresentanti di Ana e Ugl, Ivano Zonetti e Marrigo Rosato. Il grido di disperazione degli ambulanti è giustificato dalla paura di perdere la propria attività in un momento delicato in piena emergenza sanitaria ed economica e si appellano al nuovo ministro della Lega Giancarlo Giorgetti affinché imponga all’amministrazione comunale di attenersi alla legislazione italiana vigente.

Secondo la prima cittadina di Roma si tratta di un lavoro che “si eredita da padre in figlio e che vede esclusi tutti gli altri, soprattutto i giovani. A Roma capita spesso che le licenze si concentrino nelle mani di poche famiglie, e spesso dei loro prestanome. È una denuncia che arriva dal basso, che tanti operatori hanno fatto chiedendo l’aiuto delle istituzioni”. Secondo Virginia Raggi, dunque, la revoca delle proroghe delle licenze è necessaria per “garantire a tutti i cittadini il diritto di concorrere all’assegnazione di un posteggio su suolo pubblico”.

Mentre la Raggi sembra non avere dubbi sulla decisione, certa di volere mandare le licenze a bando per garantire parità di accesso, il M5s sembra spaccarsi sull’applicazione della Bolkestein. Durante l’assemblea capitolina svolta nei giorni scorsi, infatti, non si è raggiunto il numero legale sarà necessaria una seconda convocazione per decide il destino dei degli ambulanti di Roma.

