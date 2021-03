Altra stangata per i lavoratori del Policlinico. Liburdi (FdI): no alla sosta tariffata

02 marzo 2021 a

a

a

«Come se non bastasse l'inefficienza dei trasporti romani, la chiusura della fermata metro Policlinico e il sovraffollamento degli autobus, è arrivata un'altra stangata per i lavoratori del Policlinico Umberto I: parcheggiatori autorizzati per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi e zona tariffata. Se è giusto contrastare i fenomeni di illegalità diffusa, sarebbe anche opportuno comprendere le esigenze di chi lavora in un ospedale e di chi va a trovare i propri cari, a maggior ragione in un periodo del genere come quello che stiamo vivendo con l'emergenza Covid».

Andrea Liburdi, dirigente romano di FDI ieri mattina ha partecipato ad un sit-in di protesta. «Siamo qui al Policlinico Umberto I per sostenere tutti i lavoratori nella battaglia contro la zona parcheggi tariffata - scrive su Facebook - Far pagare ai dipendenti, agli operatori delle ditte, ai medici, agli infermieri o semplicemente ai familiari degli ammalati anche il parcheggio al di fuori delle strisce blu è assurdo. Ovviamente non ce l'ho con l'azienda che gestisce il parcheggio, ma con un'amministrazione che di fatto non garantisce un trasporto pubblico efficace: la fermata Policlinico della metro B è ferma da fine novembre e gli autobus sono sovraffollati. Un rischio che chi lavora in ospedale non può correre.

