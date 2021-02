Valle Aurelia, blitz di Fratelli d'Italia nel Parco urbano del Pineto: la montagna di degrado

25 febbraio 2021 a

“La via d’acceso al parco regionale del Pineto nella zona di Valle Aurelia è nel degrado più totale. Qui si trovano, infatti, come testimoniano le foto e le immagini che abbiamo girato, sporcizia e carcasse di legno ed è presente anche un assembramento abusivo dove ci vive un senza fissa dimora. Una situazione intollerabile non degna di una Capitale d’Italia. Ancora una volta, quindi, ci troviamo a testimoniare il fallimento e l’incompetenza della Giunta Raggi che ha abbandonato al proprio destino interi quartieri della città, Non va dimenticata, inoltre, la responsabilità della giunta Zingaretti. Il Pineto, infatti, è un parco di competenza regionale e, ironia della sorte, lambisce proprio le case dell’Ater. E’ indubbio che situazioni del genere, che purtroppo si incontrano spesso girando per la Capitale, lasciano sgomenti e senza parole, ma rappresentano un ulteriore stimolo a mettere in campo ogni sforzo per cambiare il destino e il futuro della nostra città”. È quanto dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo, il capogruppo di Fdi in Municipio XIII, Marco Giovagnorio e la coordinatrice di FdI nel Municipio XIII, Eleonora Nalli.

