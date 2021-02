Si vota sul Bilancio, Agnese Catini lascia i Cinquestelle

Fernando Magliaro 18 febbraio 2021 a

Agnese Catini lascia il Movimento 5Stelle e aderisce al gruppo di Monica Lozzi, “REvoluzione civica”. L’annuncio è arrivato nel pomeriggio di oggi durante le dichiarazioni di voto sul bilancio di previsione 2021 in discussione da tre settimane in Consiglio comunale. Formalmente, la Catini entra nel Gruppo Misto. Con l’addio di Agnese Catini, salgono a tre le uscite formali dal Gruppo 5Stelle in Campidoglio. La prima fu Cristina Grancio, espulsa nell’aprile 2018 per la posizione dura contraria al progetto Stadio della Roma. Dopo la Grancio, a febbraio 2020 è stata Monica Montella ad essere cacciata. Questa volta la Catini sceglie di andarsene anche se l’addio era nell’aria da molto. Sale quindi il numero degli addii e scende di conseguenza il numero dei dissidenti: Enrico Stefano, Angelo Sturni, Marco Terranova, Donatella Iorio, Alessandra Agnello, Simona Ficcardi.

