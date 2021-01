Allarme piattaforme. Il Tevere in piena è un pericolo

M. G. 25 gennaio 2021 a

Tevere in piena, piattaforme galleggianti rischiano di disancorarsi, intervengono i vigili del fuoco. È successo questa mattina dalle 7.35 , la squadra operativa del comando di Roma dei vigili del fuoco ha inviato la squadra di via Genova, il nucleo sommozzatori e il nucleo fluviale con la presenza del funzionario di guardia sugli argini del fiume Tevere all’altezza di Ponte Umberto I per la messa in sicurezza di alcune piattaforme galleggianti che, a causa della piena del fiume dovuta dalle forti piogge, rischiavano di disancorarsi.

