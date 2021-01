Allagamenti in tutta Roma, chiuse le banchine sul Tevere

24 gennaio 2021 a

Allagamenti a causa del maltempo in diverse zone della Capitale e chiusura delle banchine sul fiume Tevere. Per tutta la notte gli uomini della polizia locale di Roma Capitale sono stati impegnati nella vigilanza delle banchine, chiudendo tutti gli accessi e monitorando le aree più soggette a problemi di allagamento, come la zona dell’Idroscalo. Diversi gli interventi per allagamenti, in particolare nelle zone attorno a via Collatina, via Laurentina e via Cristoforo Colombo.

