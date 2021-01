Maltempo Roma, il fiume Tevere fa paura: sale ancora il livello dell'acqua le banchine restano chiuse

05 gennaio 2021 a

Pioggia torrenziale, grandine e strade allagate. Il maltempo mette in ginocchio Roma e il fiume Tevere fa paura: banchine inaccessibili, clochard in fuga con l’acqua che sfiora le arcate. La Protezione civile monitora le sponde ma la situazione sembra aggravarsi di ora in ora. Un'altra potente perturbazione si è abbattuta oggi, martedì 5 gennaio, sulla Capitale. Il Tevere ha messo in allarem i volontari della Protezione civile che hanno chiuso le banchine transennando gli accessi: il livello dell’acqua sembra destinato a salire ancora.

