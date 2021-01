Non molleremo ma fateci riaprire. Cosa scrive il ristoratore disperato

22 gennaio 2021 a

a

a

I ristoratori sono allo stremo. Pandemia, chiusure e ristori ridicoli che non arrivano. Tutto questo ha stesso un'intera categoria che è ormai allo stremo. Ne parla anche Sergio Marchi sul sito 7Colli dove riporta la lettera disperata di un ristoratore romano. "In tutto questo, c’è anche chi ha preso carta e penna - scrive Sergio Marchi - E ha scritto una lettera aperta sui social. Come si usa fare oggi. Per spiegare come mai nonostante tutto i ristoratori non molleranno".

La lettera è stata ripresa anche da Guido Zappavigna, noto nella Capitale come grande animatore del tifo giallorosso. "Noi siamo il nostro lavoro - sei legge nella lettera del ristoratore - Noi cercheremo di non mollare, anche se gli aiuti sono ridicoli. E siamo lasciati a noi stessi. Noi davvero, stiamo facendo di tutto per non mollare… ma siamo stanchi di questo forzato riposo. Fateci lavorare. Fateci lavorare, e se questo è chiedere troppo, forse è perché non avete idea di quanto tempo, di quanta fatica, di quanti sogni, di quanta tenacia ci siano dietro al nostro lavoro".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.