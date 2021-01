Esplosioni a raffica, paura a Prati. Una cabina elettrica crea il panico (VIDEO)

Massimiliano Gobbi 22 gennaio 2021 a

Esplosioni in zona Prati, in fiamme una cabina elettrica vicino ad una pizzeria. È successo questa mattina nella Capitale, in via Marcantonio Colonna, all’altezza di viale Giulio Cesare, dove all'improvviso ci sono state ben quattro esplosioni partite all'interno di una cabina elettrica andata distrutta dalle fiamme. Attimi di panico che hanno fatto preoccupare sia i residenti che i tanti commercianti scesi in strada per capire cosa effettivamente era successo. Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco per bonificare l’area e metterla in sicurezza e gli agenti della polizia locale del I Gruppo Prati per la gestione della viabilità. Chiusa provvisoriamente via Marcantonio Colonna tra viale Giulio Cesare a via degli Scipioni. Presenti anche i carabinieri. Di seguito e a questo link il video delle esplosioni.

Roma, Esplosioni in zona Prati. Distrutta una pizzeria



Le esplosioni sembrerebbero essere dovute da un guasto ad una cabina elettrica vicino ad una pizzeria in via Colonna. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale.#Roma #Esplosioni #Prati #lepanto pic.twitter.com/LpVd8QpjNt — INRadio (@INRadionews) January 22, 2021

