Roma, anziani al gelo a La Rustica ringraziano Virginia Raggi: la polmonite viene anche senza il Covid

"Con i termosifoni rotti da febbraio scorso, la polmonite agli abitanti degli appartamenti popolari di La Rustica rischia di venire anche a prescindere dal Covid". Questa è la denuncia degli oltre 80 nuclei familiari che vivono nelle case popolari a La Rustica, periferia a sud est di Roma. "Una situazione di estremo disagio, documentata da un video pubblicato da Roma Today e denunciata sulla pagina Facebook della Lega di Matteo Salvini" scrive Gianni Serio su 7Colli.it. "In questi edifici ormai vecchi di oltre 40 anni vivono tanti soggetti fragili. Anziani, disabili e portatori di diverse patologie: quando però chiamano il numero del Campidoglio, il ritornello è sempre lo stesso. Avviseremo le ditte incaricate della manutenzione. Ce lo dicono da un anno, sbottano i cittadini esasperati. Ma qui non si è mai visto nessuno".

E ancora: "La sindaca Raggi e l’amministrazione a cinque stelle ci hanno lasciato al freddo e al gelo. Anche sotto le feste, anche in prossimità del Natale. Eppure è da febbraio che abbiamo denunciato il guasto alla caldaia. Che forse deriva da una perdita nelle tubature. Che sono vecchie e rovinate. Ma non si è mosso nulla".

Molti aprono le loro case alla troupe di Roma Today. Alloggi arredati con semplicità ma dignitosi. Solo che dentro, come racconta un anziano inquilino, fa più freddo che fuori. E la stufetta elettrica certo non può bastare. Oltre ad essere troppo cara. "Il signore intervistato - si legge su 7Colli.it - cerca di ripararsi dal gelo indossando una vestaglia, e un paio di maglioni. Mentre si trascina per il saloncino il respiratore portatile. Scene che non vorremmo mai vedere, indegne di una capitale di un Paese civile".

