Roma, Rsa in balìa del Covid a Morena: anziani positivi al Covid e infermieri contagiati in corsia

Cinquantaquattro pazienti su 50 con il coronavirus e gli infermieri operativi in corsia nonostante fossero stati contagiati. È successo a Roma in una casa di cura a Morena - come riporta il quotidiano online La Repubblica - dove è scattato il blitz dei carabinieri dei Nas che hanno già inviato gli atti in procura. "I militari in realtà - si legge nell'articolo - erano intervenuti per la segnalazione di maltrattamento contro uno dei pazienti ricoverati ma una volta entrati nella casa di riposo San Girolamo Emiliani, sulla Tuscolana, si sono trovati all'interno di una clinica in balìa del Covid-19".

Non solo pazienti positivi ma anche infermieri contagiati e regolarmente in servizio. "I carabinieri per la tutela della Salute hanno immediatamente preparato un'informativa che hanno trasmesso alla procura che ora aprirà un fascicolo. E non è da escludersi che oltre alla norma che punisce la violazione della quarantena, il procuratore aggiunto Nunzia D'Elia lo iscriva per epidemia colposa, per iniziare. Perché, a differenza di tanti altri casi che sono finiti in questi mesi sul tavolo dei pubblici ministeri (la stragrande maggioranza dei quali va verso l'archiviazione), stavolta la positività era nota".

