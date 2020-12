Ora la Raggi si scusa col Municipio per il "dispetto" di Montesacro

06 dicembre 2020 a

a

a

Avevamo dato notizia ieri sul nostro sito di quella che appariva una caduta di stile della sindaca Virginia Raggi nei confronti del terzo municipio. La visita al mercato Montesacro senza neppure avvisare il presidente Caudo davvero sembrava un dispetto.

La sindaca in incognito all'inaugurazione del mercato, il minisindaco la umilia così

La sindaca deve averci riflettuto e oggi su facebook è tornata sull’argomento, quasi a scusarsi per un errore che probabilmente non deve essere stato suo. Oltre al solito autocompiacimento - “ho incontrato tanti cittadini e ho parlato con molti di loro: erano davvero contenti di poter tornare a vivere uno spazio importante per tutta la zona. Anche gli operatori erano felici di poter occupare di nuovo i loro banchi e di poter lavorare in un luogo decoroso” – poi il riferimento al municipio, anche se con una piccola manifestazione finale di parte: “Ringrazio il Municipio III e il presidente Giovanni Caudo per aver portato a termine la riqualificazione, continuando l'azione avviata dalla ex presidente Roberta Capoccioni”. Prima c’era una grillina, ora quello del Pd tiene a dire.

Comunque è già qualcosa, perché mai bisogna perdere lo stile. Soprattutto quando si amministra la cosa pubblica e stavolta ne va dato atto alla numero uno del Campidoglio.

F. S.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.