Roma, Virginia Raggi in incognito al mercato di Montesacro. Il minisindaco Caudo la umilia così

Che bisogno ha Virginia Raggi di andare praticamente di nascosto in un mercato romano? La domanda è conseguenziale ad un tweet del presidente del III Municipio Giovanni Caudo, già assessore della giunta rossa di Ignazio Marino. “Raggi viene in incognito al Mercato di Montesacro inaugurato dopo riqualificazione fatta dal Municipio. Se avesse avvisato l'avrei accolta come merita il sindaco. Le avrei chiesto però del Ponte Pedonale di Conca d'Oro: deve decidere chi fa la gara, da un anno non ci risponde”.

Oggettivamente, se in un territorio comunale c’è un’amministrazione diversa da quella a Cinque stelle del Campidoglio, non è un motivo per ignorarla. E sarebbe anche importante conoscere la risposta alla domanda che fa il presidente del municipio. Quanto tempo deve passare a Roma per una gara? Lo sa la sindaca che è roba da Corte dei Conti?

#Raggi viene in incognito al Mercato di #Montesacro inaugurato dopo riqualificazione fatta dal Municipio. Se avesse avvisato l'avrei accolta come merita il sindaco. Le avrei chiesto però del Ponte Pedonale di Conca d'Oro: deve decidere chi fa la gara, da un anno non ci risponde pic.twitter.com/5tRf71DqIi — Giovanni Caudo (@giocaudo) December 5, 2020

