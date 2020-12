Si tuffa nel Tevere e muore. L'amico ha provato a salvarlo gettandosi in acqua

06 dicembre 2020 a

Un uomo è morto, un secondo è stato salvato dai vigili del fuoco di Roma intervenuti, oggi pomeriggio poco dopo le 15.30, dopo la segnalazione fatta da alcuni passanti che, al numero di emergenza, hanno raccontato di aver visto due uomini cadere nel Tevere da ponte Garibaldi. Sul posto sono intervenute due squadre di terra oltre alla squadra dei fluviali e alla squadra dei fluviali della polizia di Stato. I due uomini sono stati entrambi recuperati all’altezza di ponte Fabricio. Per uno dei due, però, un 53enne, non c’è stato nulla da fare. Il secondo, un 50enne, è stato recuperato vivo e trasportato nell’ospedale Fatebenefratelli in codice rosso.

I due uomini sarebbero originari di Torino. A quanto si apprende, uno dei due si è lanciato nel Tevere da Ponte Garibaldi e l’altro lo avrebbe seguito nel tentativo di salvarlo. L’uomo deceduto sarebbe l’aspirante suicida.

