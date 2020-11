Incidente sulla via del Mare. Muore motociclista

Massimiliano Gobbi 22 novembre 2020 a

a

a

Scontro auto-moto sulla via del Mare, perde la vita un uomo di 39 anni. E' successo nel X municipio di Roma, a scontrarsi, per cause ancora da accertare, una Opel Mokka e una moto finita fuori strada. Ad avere la peggio il centauro, un uomo di 39 anni, F.F., morto praticamente sul colpo. Il sinistro è avvenuto all'altezza dell'uscita 28 del Grande Raccordo Anulare. In codice rosso la passeggera in sella alla moto, una ragazza di 26 anni trasferita con urgenza al San Camillo. Sul posto è arrivata un'ambulanza con i sanitari del 118 che non ha potuto fare nulla per salvare la vita al centauro, troppo gravi le ferite riportate. La salma verrà trasferita a Tor Vergata.

Il conducente della Opel Mokka, un 37enne, è stato trasportato al San Camillo per essere sottoposto ai test antidroga e alcol. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale dell'Eur per i rilievi del caso con quattro pattuglie a supporto per la viabilità. Gli agenti hanno interdetto il transito ai veicoli su via del Mare in direzione Ostia per agevolare le operazioni di soccorso e svolgere i rilievi scientifici. Chiusa anche l'uscita 28 del Gra.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.