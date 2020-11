Camion va fuori strada. Salvati 30 tori in pericolo

Massimiliano Gobbi 21 novembre 2020 a

Guasto a un mezzo meccanico, 30 tori salvati dai vigili del fuoco. É successo questa notte, nel comune di Manziana. Intorno alle 22.30 e fino alle 0.45 circa, due autogru e una squadra dei vigili del Fuoco sono intervenute in via Canale per il salvataggio di 30 tori adulti, causato da una rottura meccanica del mezzo sul quale viaggiavano e che ha rischiato di ribaltarsi.

A causa dell'incidente alcuni tori sono stati trovati con le zampe dentro le feritoie delle sponde ed è stata particolarmente complicata la messa in sicurezza del carico e del mezzo. Sul posto è intervenuto anche il funzionario di servizio.

