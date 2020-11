Svolta alla Sapienza, c'è la prima "rettora" in 700 anni di storia

Antonella Polimeni ha vinto le elezioni universitarie

L’università Sapienza di Roma per la prima volta nella sua storia ha un rettore donna: Antonella Polimeni. L’attuale preside della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’ateneo ha vinto le elezioni, lo scrutinio si è concluso nel pomeriggio, con il 60% voti superando i due sfidanti Federico Masini e Vincenzo Nesi. La Polimeni è il primo magnifico rettore donna in 700 anni di storia della Sapienza e prende il posto di un altro medico, Eugenio Gaudio. La

Polimeni ha alle spalle una produzione scientifica di oltre 470 pubblicazioni edite su riviste internazionali e nazionali, più di 100 proceedings congressuali, nazionali e internazionali, 6 manuali, di cui uno edito in lingua inglese, 2 monografie. Ha curato inoltre l’edizione italiana di un testo atlante e di due manuali, nonché linee guida edite dal ministero della Salute.

