Novantamila euro per incontrare "fratellì". Bufera su Federica Angeli

La delegata alle periferie del sindaco Raggi nel mirino per le prime mosse dopo l'incarico

Fa discutere la nomina della giornalista Federica Angeli a delegata della sindaca Virginia Raggi alle perferie di Roma. Soprattutto per le prime mosse della Angeli nel suo nuovo incarico. “Questa nomina, a pochi mesi dalle elezioni, appare insensata e inserita in un contesto di un'operazione di facciata che costerà ai romani ben 90mila euro" attacca Laura Corrotti, consigliera regionali della Lega.

"Inoltre - prosegue la Corrotti - anche le prime azioni del suo nuovo incarico lasciano perplessità: per farsi spiegare meglio il disagio di alcune zone di Roma ha deciso di incontrare il rapper 1727wrldstar, celebre per essersi immortalato mentre andava a sbattere contro un muro guidando a 110 km/h al grido di “Ho preso i muro fratellì”. Insomma, nessuna intenzione di mettere in discussione Federica Angeli ma anziché incontrare un ragazzo celebre per i suoi eccessi sarebbe forse stato meglio dare appuntamento ad un vero rappresentante della zona e farsi raccontare ciò che veramente manca a quel quadrante: una presenza del verde che si scontra con l'assenza di servizi, attese infinite per i bus e scomparsa di centri di aggregazione giovanile, tanto per citarne alcuni.”

Anche la consigliera comunale di Fratelli d'Italia Rachele Mussolini è critica: "Non è assolutamente nostra intenzione mettere in discussione Federica

Angeli, nè come persona nè come professionista. Tuttavia la sua nomina a delegata del Sindaco alle Periferie è una scelta inutile e insensata, che non darà alcun contributo reale alla nostra città, a maggior ragione perchè arriva a una manciata di mesi dalla scadenza del mandato".

Dal canto suo la giornalista prova a difendersi: "Nel quartiere Piana del Sole sono già stata e due volte . Martedì prossimo tornerò per la terza volta. La prima volta ci siamo messi al tavolo, la seconda ho girato per le strade per vedere con i miei occhi tutta la Valle e adesso troveremo le soluzioni fattibili. La mia visita al rapper 1727wrldstar non è stata organizzata per farmi illustrare le problematiche della Valle Galeria. Ho anche la delega al civismo e devo cercare, come istituzione, come madre, di recuperare un ragazzo di 23 anni che ha i followers perché si fa di anabolizzanti e va a sbattere e fa l’incivile». Così la Angeli all'AdnKronos.

