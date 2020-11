Vie dello shopping a numero chiuso, droni e targhe alterne. Così a Roma si contrasta il Covid

12 novembre 2020 a

Vie dello shopping come via del Corso a numero chiuso in caso di assembramenti, transenne e ingressi contingentati nelle aree a rischio come i grandi parchi o il mercato di Porta Portese. Ecco alcune delle misure contenute nell'ordinanza che il questore Carmine Esposito potrebbe firmare già oggi pomeriggio, dopo il Comitato per l'ordine e la sicurezza in programma in Prefettura. Tra gli strumenti di cui saranno dotate le forze dell'ordine per evitare gli assembramenti nelle zone più centrali e affollate della Capitale ci sarebbero transenne e megafoni ma anche elicotteri e droni per monitorare la situazione. Le misure "dinamiche" che dovrebbero riguardare aree come via del Corso, via Cola di Rienzo, Villa Borghese, Villa Pamphili, il lungomare di Ostia, scatteranno venerdì e per tutto il weekend.

I "moduli di contenimento" delle presenze per evitare gli assembramenti che si sono verificati sabato e domenica scorsi nella Capitale sono stati decisi nel corso di un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato d’urgenza martedì a Roma e presieduto dal prefetto Matteo Piantedosi, dopo la circolare inviata dal Viminale ai prefetti in cui si chiedevano controlli più serrati per evitare gli assembramenti. Nel corso della riunione, a cui hanno partecipato in videoconferenza la sindaca di Roma Virginia Raggi, rappresentati della Regione Lazio, i vertici delle forze dell’ordine e della polizia locale di Roma Capitale, è stato fatto il punto della situazione sul quadro epidemiologico e sugli assembramenti che si sono verificati nel fine settimana.

Si parla anche delle targhe alterne la domenica. Intanto con gli spostamenti privati che sono crollati è prevista anche la domenica ecologica. Il prossimo 15 novembre ci sarà infatti il divieto totale della circolazione nella Ztl Fascia Verde nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30.

