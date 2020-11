Perché Agorà non va in onda. Incendio negli studi Rai, paura a Saxa Rubra

13 novembre 2020 a

Incendio nello studio 6 della sede Rai di Saxa Rubra, a Roma, dove si svolge la trasmissione Agorà. Secondo quanto si apprende, le fiamme sono state domate ma il fumo rende al momento impossibile la messa in onda del programma di Rai 3. La produzione sta cercando di trovare un altro studio per garantire lo svolgimento della seconda parte del programma. Le cause del rogo, fa sapere RaiNews 24, sarebbero riconducibili a un corto circuito.

