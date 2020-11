Raffaella Rosati, la capogruppo della Lega al Municipio VIII passa al misto

12 novembre 2020 a

a

a

Il capogruppo della Lega in VIII Municipio passa al gruppo misto. Lo comunica la stessa Raffaella Rosati: «Con molto dispiacere, per la fiducia riposta nel segretario Federale Matteo Salvini ho presentato le mie dimissioni dal partito della Lega perché a mio modesto parere mal gestita a Roma e nella Regione Lazio. La Lega avrebbe dovuto rappresentare nella nostra città la novità, il cambiamento, un nuovo modo di fare politica e non avrebbe dovuto escludere una classe dirigente all’altezza di proporre soluzioni alle problematiche che insorgono costantemente nella capitale e nella nostra regione. Sono mesi che a partire dall’VIII Municipio cerco di lavorare per un progetto politico ed amministrativo per la città ma non trovo interesse nei vertici del Partito a Roma e nel Lazio». Da qui, il passaggio al gruppo misto del Municipio.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.