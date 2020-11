Pedone investito e ucciso a Ostia da un'auto pirata

09 novembre 2020 a

Incidente stradale mortale alle 18.30 in piazza Regina Pacis, ad Ostia. Un’auto ha investito un pedone che, nonostante i tentativi di rianimazione del personale sanitario del 118, è deceduto poco dopo. La vittima, sprovvista di documenti e non ancora identificato, è un uomo. Sul posto agenti del X Gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale. L’auto investitrice si è allontanata.

Scattate le ricerche, il mezzo che si presume abbia investito l’uomo è stato individuato in una via non molto distante dal luogo dell’incidente. Avviate immediatamente le indagini da parte degli agenti per risalire al conducente. Secondo quanto si apprende, gli accertamenti sono in corso.

