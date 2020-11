Pullman turistici, Giro inchioda la Raggi: si è svegliata con sei mesi di ritardo

07 novembre 2020 a

a

a

"Più pullman turistici a Roma? Alleluia! Vuol dire che i nostri appelli non sono caduti nel vuoto e che la storiella dei pullman privati utilizzati da maggio (ma vuoti) della fantasmatica linea S non poteva reggere a lungo come alibi. E oggi finalmente la sindaca Raggi è corsa ai ripari". Francesco Giro, senatore di Forza Italia, commenta così l'annuncio di Virginia Raggi di una nuova flotta per il Tpl capitolino "anche grazie all’impiego dei bus turistici". La sindaca è corsa ai ripari "con un ritardo di sei mesi ma lei esulta. E' fatta cosi'. Portiamo pazienza fortunatamente ancora per poco", dichiara Giro.

Sono positiva ma non ho sintomi. Virginia Raggi colpita dal Covid

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.