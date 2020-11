Sono positiva ma non ho sintomi. Virginia Raggi colpita dal Covid

04 novembre 2020 a

a

a

Virginia Raggi positiva al Covid. La sindaca lo annuncia con un post su Facepook. "Sono positiva al Covid-19. Sto bene e al momento non ho alcun sintomo. Continuerò a lavorare da casa. Con la stessa determinazione di sempre".

E pensare che la Raggi si è lamentata per lo sgarbo istituzionale ricevuto da chi non l'ha invitata alla riunione preparatoria per il Giubileo alla quale hanno partecipato Monsignor Rino Fisichella, Giuseppe Conte e Nicola Zingaretti. Evidentemente i servizi segreti di Conte funzionano bene...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.