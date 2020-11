Gigi Proietti, Roma si stringe attorno al suo re

05 novembre 2020 a

Roma dà l'addio al suo re. Campidoglio, Globe Theatre e piazza del Popolo. Sono i tre punti centrali della commemorazione. Oggi Gigi Proietti riceverà l’estremo saluto dalla sua Roma. Una città ferita e "chiusa" a causa del Covid come tutto il mondo che non potrà salutare uno dei suoi figli più amati come avrebbe voluto. E come avrebbe voluto anche la famiglia dell’attore costretta dalle autorità locali per motivi di restrizioni sanitarie a stilare una piccola lista di amici che potranno assistere alla cerimonia funebre e al saluto laico al Globe Theatre. La compagna Sagitta e le due figlie hanno stilato una lista ristretta e blindata che comprende familiari, amici e colleghi. Fonti vicino alla famiglia fanno sapere che tra questi ci saranno Fiorello, Paolo Bonolis, Enrico Brignano e, tra gli altri, la coppia Ugo Pagliai e Paola Gassmann.

Giornata di lutto cittadino a Roma con il feretro di Proietti che farà tappa in Campidoglio, al Globe Theatre e a piazza del Popolo nella Chiesa degli Artisti. Sono infatti questi i tre punti centrali della commemorazione che si svolgerà a partire dalle 10. Il corteo funebre di auto, che sarà scortato dalla Polizia locale, procederà lungo queste tappe. Al Globe Theatre, che Proietti ha diretto per oltre 15 anni e che porterà il suo nome, si terrà un ricordo da parte di amici e colleghi. Il feretro andrà poi a Piazza del Popolo dove alle 12 nella Chiesa degli artisti si terrà la cerimonia funebre, alla quale potranno assistere solo sessanta persone, causa restrizioni anti Covid.

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha proclamato il lutto cittadino per oggi in memoria di Gigi Proietti. Gli omaggi e la cerimonia funebre si svolgeranno in forma strettamente privata ma, in accordo con la famiglia dell’artista, vengono trasmesse in diretta su Rai 1, con una puntata speciale di «Unomattina» fino alle 13.30, in collaborazione tra Rai1 e Tg1, per seguire le varie fasi della cerimonia funebre. In questo modo sarà possibile garantire la partecipazione del pubblico evitando il rischio di assembramenti e assicurando il rispetto delle disposizioni anti-Covid. «Con il lutto cittadino vogliamo rendere omaggio a un artista indimenticabile, interpretando così il sentimento di vicinanza e partecipazione sincera al dolore dei familiari e degli amici che accomuna tutta la cittadinanza» ha detto Virginia Raggi. In occasione della giornata di lutto cittadino gli edifici di Roma Capitale, e di tutte le istituzioni e fondazioni ad essa collegate, esporranno la bandiera capitolina a mezz’asta o parata a lutto.

