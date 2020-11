Fiumi di cocaina su Roma: 20 arresti, c'è anche un boss della banda della Magliana

Valeria Di Corrado 04 novembre 2020 a

a

a

Maxi blitz all'alba dei militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma che stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale capitolino nei confronti di 20 persone per traffico di sostanze stupefacenti.

All’esito delle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, gli specialisti del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno smantellato un sodalizio dedito alla compravendita di ingenti quantità di cocaina, capeggiato da un ex esponente della “Banda della Magliana”. Si tratta di un filone investigativo nato dall'inchiesta "Grande raccordo criminale" in cui era indagato Fabrizio Piscitelli, l'ex capo ultrà della Lazio ucciso nell'agosto del 2019, e il suo "braccio destro" Fabrizio Fabietti, finito in carcere sempre per traffico di stupefacenti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.