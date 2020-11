Roma, travestito da morto per Halloween passeggia con la falce vera: denunciato

01 novembre 2020 a

E' stato fermato dai carabinieri in piazza Crati, nel quartiere Trieste-Salario a Roma mentre si aggirava travestito da morto per Halloween con una falce vera sulle spalle. Il 65nne romano, con precedenti, è stato bloccato e denunciato dai militari della Stazione Roma Parioli, nel corso di un servizio di controllo. La denuncia è scattata per il possesso ingiustificato dell'arma, una falce con lama ricurva affilata e appuntita lunga un metro e 35 centimetri.

