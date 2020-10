Sei arresti nel clan Casamonica-Di Silvio. In manette anche uno del raid al Roxy bar

Valeria Di Corrado 27 ottobre 2020 a

Nuovo colpo al clan Casamonica. Dalle prime ore di questa mattina gli agenti del Servizio Centrale Operativo, della Squadra Mobile di Roma e del Commissariato Romanina stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Roma, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di sei appartenenti alla famiglia Casamonica-Di Silvio, ritenuti responsabili a vario titolo di estorsione aggravata dal metodo mafioso, usura, esercizio abusivo dell’attività finanziaria e spaccio di sostanze stupefacenti. Tra i 6 arrestati c'è anche uno dei partecipanti all'aggressione al Roxy Bar del primo aprile 2018 ai danni di una disabile in coda alla cassa. Per quel raid Antonio Casamonica era stato condannato dalla Corte d'Appello di Roma a 6 anni di reclusione, con il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso. Pena confermata lo scorso settembre anche dalla Corte di Cassazione.

Antonio Casamonica non fu l'unico a partecipare a quell'aggressione. La Cassazione, lo scorso 2 luglio, aveva confermato l'aggravante del metodo mafioso anche nei confronti di Alfredo Di Silvio e del nonno Enrico, condannati rispettivamente a 4 anni e 10 mesi e a 3 anni e 2 mesi. Ebbero "la pretesa di essere serviti prima degli altri avventori", si legge nelle motivazioni. Con "cieca, gratuita, selvaggia violenza" punirono " la donna (presa brutalmente a cinghiate, calci e schiaffeggiata) che aveva osato contraddirli". "Qua comannamo noi", si rivolsero ai gestori del bar. I giudici hanno sottolineato "il carattere di deviante ‘esemplarità delle reazioni – assolutamente spropositate – all'indirizzo dei malcapitati che in un modo o nell'altro si erano permessi di fronteggiarli". In più viene ricordato "il timore palesato dagli altri sei o sette avventori presenti, che si erano ben guardati dal prestare aiuto alla donna che veniva ripetutamente frustata e picchiata, e che trova razionale giustificazione soltanto nel timore di successive ritorsioni".

