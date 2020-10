Odissea per un posto Covid. A 85 anni e con l'Alzheimer passa la notte in ambulanza

21 ottobre 2020 a

Odissea per un posto in ospedale. Una donna di 85 anni con problemi respiratori causati dal coronavirus e affetta da Alzheimer ha dovuto passare buona parte del giorno e la notte intera a bordo di un’ambulanza in attesa che si liberasse un letto per pazienti Covid-19. È successo lunedì a Roma, riporta l'Huffington Post, e l'anziana, che ha sviluppato una polmonite, ha trascorso più di dieci ore prima che fosse trovato un posto letto nel pronto soccorso dell’ospedale San Filippo Neri di Roma.

Una vicenda, questa, che fotografa lo stato critico degli ospedali romani alle prese con l'impennata dei contagi e delle infezioni.

