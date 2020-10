Sindaco di Roma, rispunta il nome di Bertolaso per il centrodestra. Ma nel 2016 finì malissimo

20 ottobre 2020 a

a

a

Dopo il disastro del 2016, il centrodestra ci riprova. E spunta di nuovo il nome di Guido Bertolaso come possibile candidato a sindaco di Roma. L'ex capo della protezione civile sarebbe il nome su cui il centrodestra punterebbe per le elezioni a Roma nel 2021. Come detto, si tratterebbe di un bis perché già la volta scorsa Bertolaso corse per il Campidoglio con l'appoggio di Forza Italia. Una candidatura che allora non andà fino in fondo, perché in accordo con Berlusconi, Bertolaso si ritirò in favore di Alfio Marchini. Lega e Fdi in quell'occasione sostennero Giorgia Meloni. Bisogna vedere cosa accadrà stavolta, con Bertolaso che sarebbe appoggiato al momento solo da Berlusconi e con la Meloni e Salvini che non hanno ancora trovato un candidato comune. Ad essere scesi in campo, al momento, sono Vittorio Sgarbi con la sua lista Rinascimento e Carlo Calenda di Azione che spererebbe in un sostegno di Partito Democratico.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.