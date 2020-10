Incendio sul tetto della scuola Via Trionfale. Tanta paura ma nessun ferito

Un secchio di bitume va a fuoco e i residenti si allarmano a causa della coltre di fumo

Massimiliano Gobbi 19 ottobre 2020 a

Attimi di paura per delle fiamme sul tetto di una scuola di Sant'Onofrio. E' successo questa mattina in via Giuseppe Taverna 95 dove un secchio di bitume è andato in fiamme mentre degli operai stavano effettuando dei lavori sul tetto dell'istituto comprensivo Via Trionfale. A lanciare l'allarme i residenti che, vedendo una colonna di fumo, hanno chiamato immediatamente la sala operativa dei vigili del fuoco di Roma.

Inizialmente, non conoscendo l'entità dell'incendio, la sala operativa aveva inviato sei mezzi, per poi, far intervenire una sola squadra di Montemario che in pochi minuti ha provveduto immediatamente ad effettuare le relative operazioni di spegnimento in una situazione di assoluta normalità. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito.

