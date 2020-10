Nuovo cinema Policlinico. FdI sul set con Tom Cruise: Zingaretti spieghi

09 ottobre 2020 a

Il Policlinico Umberto I alle prese con il coronavirus come tutti i grandi ospedali da una settimana è anche il set delle riprese del film "Mission impossible 7" con Tom Cruise. La troupe e le decine di mezzi della produzione hanno "invaso" numerosi spazi, finanche a occupare un'area a solo dieci metri da un ascensore dedicato ai pazienti Covid, come riportato da Repubblica.

"Questa storia del set cinematografico al Policlinico sarà oggetto di una mia interrogazione. Zingaretti e D’Amato dovranno spiegare perché non hanno revocato i permessi alla troupe, visto l’incremento della curva dei contagi in tutta la Regione e oltretutto, dopo la loro rigida ordinanza di obbligo mascherine ovunque pena la sanzione", scrive in un comunicato Giancarlo Righini, consigliere regionale del Lazio di Fratelli d’Italia. "Ricordo che all’interno del nosocomio Hub Covid19, sono ricoverati circa 110 contagiati dal coronavirus e 15 pazienti in terapia intensiva. Chiedo a Presidente ed Assessore di venire in aula alla Pisana a spiegare come stanno garantendo la sicurezza di medici infermieri, pazienti e familiari, nel trambusto causato dal viavai di tecnici e addetti ai lavori e dalla movimentazione dei supporti logistici, dall’ingombro dei macchinari e camion che stazionano nei pressi del pronto soccorso?", chede l'esponente del partito di Giorgia Meloni.

Non solo. Righini vuole sapere anche "dove sono stati trasferiti i pazienti di Geriatria, se veramente l’intero reparto è stato svuotato per le riprese, come attestano alcune voci, quanto costano alle casse regionali gli spostamenti dei servizi per ospitare la produzione Hollywoodiana. Un altro interrogativo è se esiste un accordo economico tra azienda ospedaliera e produzione per la concessione degli spazi".

