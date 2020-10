Roma, fumo e fiamme nel garage: un'auto va a fuoco nel box in via Mangili

Andrea Ossino 03 ottobre 2020 a

Prima il fumo, poi un boato. L’incendio divampato in un garage al civico 25 di via Giuseppe Mangili fortunatamente sembra essere arginato. Ma se le fiamme non hanno avuto conseguenze peggiori è solo per l’intervento fulmineo degli agenti della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco. Una pattuglia infatti stava passando proprio dalla via a due passi dal parco di Villa Borghese quando un fumo nero e denso ha attirato l’attenzione degli agenti. In appena 150 secondi gli uomini del gruppo Parioli, coordinati dalla dirigente Donatella Scafati hanno chiuso la via e i Vigili del Fuoco sono arrivati indossando maschere antigas. Quattro squadre dei pompieri e quattro pattuglie dei vigili sono attualmente a lavoro per arginare le conseguenze dell’incendio che sembra essere divampato in un garage, dove probabilmente è andata a fuoco una macchina.

